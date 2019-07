LAMOUREUX, Roland



À Charlemagne, le 15 juillet 2019, à l'âge 76 ans est décédé monsieur Roland Lamoureux, époux de madame Francine l'Abbée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Nancy), ses petits-enfants: Amélie (Alexis), Alexandra, Maxim et Samuel, ses arrière-petits-enfants Isaak et Éliot, son frère Jean-Paul (Nicole), Alain Perreault (Sylvie) ainsi que parents et amis.Exposé le vendredi 19 juillet de 19h à 22h, et samedi dès 9h au Complexe funéraire de:suivi des funérailles à 12h, dans la chapelle.