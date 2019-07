McDUFF, Bernard



À Repentigny, le 14 juillet 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédé monsieur Bernard McDuff.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Gadoury, ses enfants Josée (Richard Martel), Linda (Michel Froment), France (Jean St-Germain) et Sylvain (Sylvie Gaboriault), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs Mancelle et Gisèle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le vendredi 19 juillet 2019 de 19h à 22h et samedi dès 9h. Les funérailles auront lieu à 11h en l'église De La Purification sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny.