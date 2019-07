PHELAN, Germaine

(née Champoux)



À Sainte-Thérèse, le 14 juillet 2019 à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Germaine Champoux, épouse de feu William F. Phelan.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Susan (Michel Lagacé), Kenneth (Christine Jobin) et Douglas (Chantale Desrochers), ses petits-enfants : Vanessa, Jason (Laurence), Marc-Alexandre (Joany), Gabrielle, Claudie (Xavier), James et Magan (Shawn), ses soeurs : Jacqueline et Yvette (Glen), son frère Alexandre (Shirley) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous aimerions remercier tout spécialement son amie Denise Émond qui l'a fidèlement accompagnée ces dernières années.Nous vous invitons à venir célébrer sa vie avec la famille, le dimanche 21 juillet de 11h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient également à remercier l'équipe du Dr. Corneanu et tout particulièrement Huguette, Marta et France.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer ou la Fondation Drapeau-Deschambault.