DE MARBRE, Marcel



De Terrebonne, le 13 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé au centre hospitalier de St-Eustache, monsieur Marcel De Marbre, époux de madame Marielle Levert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Mélanie), sa fille Ginette, ses petits-enfants: Jessica, Katia, François et Valérie, ses arrière-petits-enfants Eva et Milan, son frère Yves (Diane), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 21 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une célébration aura lieu au salon même à 16h30.