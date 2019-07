TURCOT, Régent



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 12 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Régent Turcot, époux de feu Jacqueline McDuff.Il laisse dans le deuil ses enfants : René (Lise), Johanne (Guy) et Sylvie (Jean-Claude), ses petits-enfants : Matthieu (Andréanne), Olivier (Marianne), Camille (James), David (Simon), son arrière-petite-fille Juniper Clémence; son amie Helen; ses frères Claude et Denis; ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Exposé le vendredi 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h au :Les funérailles auront lieu à 11h en la chapelle du complexe funéraire.