Des Québécois nommés aux Saturn Awards

Des artistes québécois sont dans la course en vue des prochains Saturn Awards, récompense américaine célébrant l’excellence dans l’industrie de l’horreur, de la science-fiction et du fantastique. Adrien Morot et Annick Chartier y sont nommés pour le prix du Meilleur maquillage grâce à leur travail sur le film Cimetière vivant.

L’apport des deux Québécois au film américain tourné à Montréal l’an dernier se mesurera à celui des autres nommés ayant travaillé sur des productions, telles que Suspiria et Avengers : Phase finale.

Absent de la catégorie Meilleure réalisation, le collectif québécois RKSS (Yoann-Karl Whissell, Anouk Whissell et François Simard) a tout de même vu son film Summer of 84 être mis en lice pour le prix du Meilleur film indépendant. Comme il s’agit toutefois d’une production américaine, c’est le nom du studio Gunpowder & Sky qui apparaîtra sur les bulletins de vote remis aux membres de l’Académie.

La 45e cérémonie des prix Saturn aura lieu à Burbank, en Californie, le 13 septembre.