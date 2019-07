Devrais-je dénoncer même si ça ne me tente pas?

Je pense que les gestes que mon oncle a posés à mon endroit pendant mon enfance, j’ai 18 ans maintenant, pourraient être considérés comme une forme d’abus sexuel. Je n’en avais jamais parlé à personne dans la famille, surtout que l’oncle en question est quelqu’un de très respecté. J’ai parlé de ça avec une amie qui me presse de porter plainte.

Pour dire le vrai, et même si je me sens toujours mal à l’aise quand je repense à ça, je n’ai pas envie de le dénoncer, vu le tsunami que ça va créer dans la famille. Est-ce que j’ai tort ? Est-ce que, comme cette amie me le dit, je vais le regretter un jour ?

Anonyme

On fait ce genre de dénonciation quand on se sent prête à le faire. Je vous inciterais à planifier une rencontre avec une personne responsable dans un CALAC (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) près de chez vous. On vous orientera certainement vers ce qui serait préférable pour vous.