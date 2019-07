LEBOEUF RÉMY, Marie-Irène



Le 13 juillet 2019, est décédée à l'âge de 94 ans, madame Marie-Irène Leboeuf, épouse de feu Lionel Rémy.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Réal (Louise), Jean- Claude (Nicole), Germaine, Jacques (Marielle), Claire, Jeannine, Carmel (Lucie) et Suzanne (Denis), ses dix petits-enfants, ses douze arrière- petits-enfants, ses frères, Marcel (Claudette) et Émilien (Rachel), ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comle vendredi 19 juillet 2019 de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 20 juillet 2019 dès 9h. Les funérailles suivront à 10h30 en l'Église de St-Marc-sur-Richelieu (591, rue Richelieu, St-Marc-sur-Richelieu).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.