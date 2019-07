Encore les foutus Ineos!

Dans ce Tour de France plus excitant qu’à l’habitude, on se désole un peu de voir encore l’équipe Sky, maintenant Ineos, tout près d’un autre succès.

Trop souvent menotté et terne après un Giro spectaculaire, le Tour de France 2019 répond enfin aux attentes très élevées des fans.

Des sprinteurs variés et inattendus, des baroudeurs à l’attaque, des échappées qui réussissent leur coup et un maillot jaune français qui soulève la passion d’un peuple en mal de victoire depuis 34 ans.

Paradoxalement, on se retrouve prisonnier de la foutue équipe Ineos qui semble déjà imbattable. Sur la route, les huit cyclistes se comportent toujours en grands professionnels, toujours bien placés et avec les bonnes informations de course.