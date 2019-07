Je sors, je reste

Coup de coeur

Humour

Fred Dubé

Dans le cadre du Festival Zoofest, l’humoriste Fred Dubé présentera ce soir son nouveau spectacle intitulé La lutte du guacamole. Représentant une figure forte de l’humour engagé au Québec, Fred Dubé tente ici de questionner certains enjeux politiques et sociaux, de remettre en question certaines idées établies, et ce avec toujours beaucoup d’humour et d’ironie. Si l’humoriste divise parfois, force est de constater qu’il amène indéniablement à la réflexion.

Ce soir à 20h45 au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Je sors

Spectacle

Kalabanté

Dans le cadre du festival Nuits d’Afrique, le collectif Kalanbanté présentera son spectacle intitulé « Tambours Sacrés » à travers lequel les nombreux artistes multi-disciplinaires de la formation offriront une performance haute en couleur. Le spectacle jumèle à la fois la danse, le cirque, le théâtre et la musique.

Ce soir à 21h30 sur le parterre du Quartier des spectacles

Cinéma

Stare

Réalisé par Hirotaka Adachi, le film Stare, présenté dans le cadre du Festival International de Films Fantasia, dresse le portrait de deux amies qui tentent de faire la lumière sur une situation bien sordide : le décès soudain de plusieurs personnes, par crise cardiaque, visiblement provoqués par une peur extrême. Un film japonais de 98 minutes qui s’installe tout à fait dans le genre de l’horreur.

Ce soir à 18h40 au Théâtre Hall de l’Université Concordia, 1455 boulevard de Maisonneuve

Humour

Philippe Laprise et ses invités

Présenté dans le cadre du Festival Juste pour rire, l’humoriste Philippe Laprise, ayant déjà animé deux galas Juste pour rire en solo, offrira ce soir sa soirée Carte blanche. Plusieurs humoristes de renom comme de la relève seront du rendez-vous, notamment Patrick Groulx, Frank Grenier, Neev Brigitte Boisjoli et Silvi Tourigny

Ce soir à 20h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Humour

La fureur

Spectacle bien thématique organisé dans le cadre du festival Juste pour rire, La fureur fera un retour en force ce soir sur la scène extérieure La Capitale. Animé par Élyse Marquis, le show qui ouvrira les festivités extérieures de Juste pour rire mettra en scène l’équipe des filles, composée de Cathy Gauthier, Rosalie Vaillancourt, Maude Landry et Anaïs Favron qui affrontera l’équipe des gars, composée de Arnaud Soly, Alex Perron, Julien Tremblay et Guillaume Lambert.

Ce soir à 21h15 sur la scène extérieure La Capitale

Spectacle

Clay and Friends

Le groupe Clay and Friends présentera un spectacle ce soir dans l’arrondissement de Lachine dans le cadre des concerts de musique en plein air présentés au parc de la Marina d’escale. Le groupe est connu pour sa musique jumelant habilement le hip-hop, le funk et le jazz, soutenue par des textes riches. La formation a fait paraître en mars 2017 son premier album intitulé Conformopolis puis a lancé en 2019 un projet anglophone intitulé La Musica Popular De Verdun.

Ce soir à 19h30 au parc de la Marina d’escale, à Lachine

Je reste

Web

Charles Tisseyre en 7 temps

Le texte Charles Tisseyre en 7 temps : un récit biographie propose de revenir sur le parcours de cet animateur devenu iconique à travers 7 chapitres qui représentent tous des moments marquants de sa vie. Il célébrait son 70e anniversaire le 15 juillet dernier.

Disponible depuis le 15 juillet sur le site de Radio-Canada

Vidéoclip

Folie douce

Produit par La Blogothèque, le vidéoclip dévoile une version inédite de la pièce Folie Douce, filmée dans le salon Joséphine de l'Hôtel Lutetia à Paris, et provenant de l’album Tempéraments composé par l’artiste Malik Djoudi

Disponible depuis le 27 juin sur Youtube

Album

Have You Met Elliott

L’auteure-compositrice-interprète Hélène Barbier dévoile son premier opus intitulé Have You Met Elliott, un album fortement ancré dans la scène post-punk et où les arrangements des guitares et des percussions sont tout aussi forts que libérés et déconstruits.

Disponible depuis le 12 juillet