Jean-Sébastien Dea ne s’attendait vraiment pas à ça

Le Québécois Jean-Sébastien Dea admet qu’il ne s’attendait pas à signer une entente de deux ans à un seul volet avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet dernier.

L’attaquant de 25 ans a donc été très heureux d’accepter l’offre des Sabres de Buffalo, avec lesquels il touchera 1,4 million $ au cours des deux prochaines années.

«J’espérais avoir un contrat d’un an à un seul volet, c’était mon objectif cette année, mais deux ans, c’est vraiment la totale pour moi, a dit Dea, mercredi, lors d’un entretien avec le réseau TVA Sports.

«Il y avait beaucoup d’équipes intéressées à moi, mais pour un contrat à deux volets, donc on a mis l’emphase sur les équipes qui étaient prêtes à y aller à un seul volet et les Sabres m’avaient appelé quelques jours avant, ce sont eux qui ont démontré le plus grand intérêt.»

Dea retrouvera d’ailleurs deux anciens coéquipiers, soit Conor Sheary et Scott Wilson. Il avoue que la présence de ces deux attaquants dans la formation a facilité sa décision.