Juste pour rire dehors: des spectacles extérieurs éclatés

Le festival Juste pour rire lançait sa série de spectacles extérieurs mercredi soir, des rendez-vous qui promettent d’être tous plus originaux les uns que les autres.

Tour d’horizon de trois spectacles à ne pas manquer.

La Pédago

Nostalgique des années passées sur les bancs d’école? Le spectacle La Pédago sera entièrement composé de numéros portant sur l’univers de l’éducation, du primaire à l’université.

«On a décidé de rendre hommage aux profs», lance spontanément Debbie Lynch-White, coanimatrice de la soirée. Julie Ringuette complétera le duo.

«On a toutes sortes de numéros en lien avec l’école, que ce soit un sketch par rapport aux cours d’éducation à la sexualité ou un autre expliquant comment les professeurs peuvent obtenir le silence dans leur classe. Les artistes préparent vraiment de beaux numéros», poursuit la comédienne.

Véritable point d’orgue de la soirée, l’identité du professeur le plus drôle du Québec sera dévoilée au terme du spectacle à la suite de nombreuses candidatures reçues.

Le spectacle La Pédago sera présenté le jeudi 18 juillet à 21 h 15 sur la scène principale.

La (presque) 500e de La soirée est (encore) jeune

La populaire émission de radio La soirée est (encore) jeune sera présentée vendredi soir pour ce qui constituera sa presque 500e émission. Seule différence: ce sera sur une scène extérieure devant un immense public du Quartier des spectacles.

À la barre de l’émission, Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet nous réserveront sans aucun doute une prestation riche en éclats de rire. Des invités spéciaux, des chroniques et bien des surprises sont à prévoir pour cette soirée qui s’annonce à la hauteur de ce (presque) anniversaire.

La (presque) 500e de La soirée est (encore) jeune sera présentée le vendredi 19 juillet à 21 h.

Extravaganza!

«Ce qui distingue ce show-là, c’est que Mado va y être, elle ne sera pas sur les autres shows. C’est la seule occasion pour voir Mado à Juste pour rire», lance Luc Provost, alias Mado Lamotte, avec un ton pince-sans-rire.

Extravaganza! sera un spectacle de variétés, dans le style cabaret, qui présentera à la fois des numéros de danse, de musique, de drag queens et de drag kings, en plus de laisser la place à plusieurs humoristes, dont Guillaume Wagner et le duo Les Grandes Crues. Ce sera Mado Lamotte en personne qui animera la soirée.

Le spectacle Extravaganza! sera présenté le jeudi 25 juillet à 21 h 15 sur la scène principale.