L’application qui vous vieillit revient en force!

L’application Faceapp qui propose de modifier certains traits de votre apparence est redevenue virale au cours des dernières heures partout dans le monde.

L’application, créée en 2017, propose entre autres de vous vieillir, ce qu’ont essayé des milliers d’internautes, dont de nombreuses personnalités publiques.

Toutefois, certains experts mettent en garde face aux problèmes de sécurité liés à l’application, qui a vu le jour 2017.

Faceapp pourrait offrir un accès permanent à vos photos.

L’une des clauses d’utilisation qui fait sourciller est que l’application pourrait accéder, stocker et utiliser les photos de votre pellicule, sans votre permission. La clause est visible dans les conditions d’utilisation, avant de télécharger l’application, rapporte le MailOnline.

Ainsi, difficile de donner un consentement parfaitement éclairé lors d’une première utilisation.

TRÈS EFFICACE

Le service gratuit utilise l'intelligence artificielle pour modifier la photo de votre visage ou celui d’un ami.

L’application peut également changer la couleur de vos cheveux, vous permettre de voir à quoi vous ressemblez avec une barbe, changer de sexe, et même vous rajeunir.

FaceApp est actuellement l'une des applications les plus téléchargées pour iOS et Android.

es publications ont envahi depuis mardi les réseaux sociaux, comme un virus devenu presque incontrôlable.

James Whatley, un stratège spécialiste de la question a fait part de ses inquiétudes sur Twitter.

«Vous accordez à FaceApp une licence perpétuelle, irrévocable ... sans redevances ... pour utiliser, adapter, publier, distribuer le contenu de votre utilisateur ... dans tous les formats multimédia ... lorsque vous publiez ou partagez.»

Cela ne vous indemnisera pas non plus pour ce contenu et conservera l'image longtemps après que vous ayez supprimé l'application.

Les utilisateurs de Twitter ont également souligné les origines russes de l'application - FaceApp appartient à une société, Wireless Lab, basée à Saint-Pétersbourg.

LES DÉVELOPPEURS SE FONT RASSURANTS

Faceapp a publié un communiqué en matinée mercredi dans lequel ils expliquaient de quelle façon ils traitaient les données, communiqué relayé par Chris Stokel-Walker, journaliste spécialisé en technologies.

Les développeurs affirment faire preuve de transparence en expliquant qu’ils téléchargeaient seulement la photo que l’utilisateur avait sélectionnée.

Ils admettent conserver cette photo, mais uniquement pour éviter de voir la même photo téléversée plusieurs fois. La photo est ensuite effacée 48 heures plus tard.

Les utilisateurs qui veulent voir leurs images disparaître de leurs serveurs n’ont qu’à en faire à demandent, affirment-ils.

Contrairement à d’autres applications, il n’est pas nécessaire de se connecter sur ses comptes d’autres médias sociaux pour accéder à la plateforme, permettant d’éviter d’être suivie ou surveillée par des applications tierces.