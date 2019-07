Lightspeed acquiert une entreprise européenne

MONTRÉAL | La firme montréalaise Lightspeed a fait l’acquisition de la compagnie suisse iKentoo, un des leaders européens en solutions pour les caisses enregistreuses sur iPad et en systèmes de gestion pour la restauration et l'hôtellerie.

L’objectif, a-t-on expliqué, est de renforcer la présence sur le continent européen de Lightspeed, qui y est depuis 2014.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

«L'intégration d'iKentoo s'inscrit dans notre stratégie visant à accroître rapidement notre présence mondiale, et nous permet de bénéficier d'une présence significative sur de nouveaux marchés dans lesquels la présence de Lightspeed était auparavant limitée», a fait savoir Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed.

«Nous croyons que leur solution d'encaissement haut de gamme, leur notoriété et leur vaste portefeuille de clients PME complexes opérant dans plusieurs de nos verticales les plus importantes compléteront parfaitement notre gamme de produits et amélioreront encore davantage notre trajectoire de croissance», a-t-il ajouté.

Fondée en 2005 à Montréal, Lightspeed offre des solutions électroniques à des marchands et à des restaurateurs tandis qu’iKentoo, créée en 2011, propose un système de caisse enregistreuse et de gestion pour le marché de l'hôtellerie-restauration.

«iKentoo et Lightspeed partagent un objectif stratégique central: fournir des solutions de pointe et des produits robustes aux petites entreprises complexes sur plusieurs continents», ont soutenu David Clerc et Serge Sozonoff, cofondateurs d'iKentoo.