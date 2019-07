Nouvelles informations pour retrouver une jeune fugueuse de Trois-Rivières

Émy Berthiaume, une jeune fille de 11 ans de Trois-Rivières, manque à l’appel depuis qu’elle a quitté son domicile lundi dernier. Les policiers croient qu’elle pourrait se trouver dans le secteur de Grand-Mère ou ailleurs sur le territoire de Shawinigan, en Mauricie.

Les autorités travaillent en étroite collaboration avec la famille et demandent l’aide de la population afin de la retrouver.

Émy Berthiaume mesure 1,60 m et pèse 40 kg. Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un coton ouaté noir avec capuchon et des écritures blanches aux épaules. Elle porterait aussi un pantalon noir et un sac à dos rose avec le dessus brun.

La police invite toute personne qui a des informations à fournir dans ce dossier à communiquer avec le 819 691-2929, poste 6.