Presque impossible d’acheter une voiture à 11 000$

Non disponible chez le concessionnaire, «annoncée juste pour attirer les clients», et taux d’intérêt ridiculement élevés: la voiture à moins de 11 000 $ ne semble exister qu’en publicité, révèle un test mené par l’équipe numérique du Journal.

Les panneaux publicitaires et les sites web des manufacturiers sont placardés d’automobiles dont les prix oscillent entre 9995 $ et 10 998$. La Chevrolet Spark, la Nissan Micra ou la Mitsubishi Mirage sont annoncées comme les voitures les moins chères au pays.

Mais des visites à six différents concessionnaires de la grande région de Montréal et de la Mauricie prouvent que ces prix sont trop beaux pour être vrais.

«En inventaire, il n’y en a pas beaucoup au Québec, nous a affirmé un vendeur d’un concessionnaire Mitsubishi. Pourquoi? On va dire que c’est un modèle de publicité. Ça fait rentrer du monde dans le showroom.»

Capture d'écran

Chez Nissan, le modèle de base n’était pas disponible. «On ne l’a pas la Micra manuelle. Dans le modèle [à boîte manuelle], il n’y a pas de climatisation. Dans ce cas-là, je peux vous suggérer un modèle automatique», a dit le vendeur.

Du côté de Chevrolet, les concessionnaires visités n’avaient pas non plus de modèle de base avec boîte manuelle en inventaire.

Sans équipement

Manuelle, sans climatisation ni vitres électriques, la voiture neuve à moins de 11 000 $ est vendue évidemment avec...rien. Garde-boue, sièges chauffants, aileron : chaque équipement fait grimper la facture et, du même coup, la commission du vendeur.

C’est aussi pour cette raison que celui-ci oriente souvent le futur acheteur vers un modèle plus cher. Durant nos visites chez Nissan, on nous a proposé une Versa Note et une Sentra, qui frôlent les 20 000 $, tandis que nous étions intéressés par une Micra de base. On nous aussi mentionné «qu’à la revente, vous gagnez plus que la Micra» et que «la Sentra est un meilleur achat à long terme».

Certains vendeurs vont même jusqu’à affirmer qu’un prix plus élevé chez le concessionnaire est une norme dans l’industrie.

«Les prix Internet sont moins chers que les prix par concessionnaire. [...] Parce que le concessionnaire a des frais et parce qu’on fait le profit.», a justifié un vendeur chez Nissan.

Il s’agit carrément d’une stratégie de « prix d’appel », estime George Iny, de l’Association pour la protection des automobilistes. Cette stratégie permet en général d’attirer de potentiels acheteurs d’un véhicule d’occasion et de les orienter vers un véhicule neuf, dit-il.

De plus, aucun des six concessionnaires visités n’avait de version de base en inventaire. Ils ont toutefois mentionné qu’il était possible de la commander pour la recevoir dans les jours suivants.

Les taux d’intérêts explosent

Le consommateur qui tient à faire l’achat de la voiture la moins chère au pays doit cependant être prêt à affronter des taux d’intérêts pouvant aller jusqu’à plus de 5%. À la location, ce taux peut dépasser les 9%.

Hormis la Mitsubishi Mirage, dont le taux oscille entre 0 et 0,99% en fonction du terme, le pourcentage d’intérêt double lorsqu’on passe d’une voiture équipée à une auto de base.

Chez Chevrolet, vous assumerez un taux de 5,49% (9,25% en location pour 60 mois) si vous choisissez une version de base LS de la Spark. Cependant, ce taux baisse à 2,49% dans le cas d’une version LT.

Chez Nissan, le taux varie de 5,69% pour la version S à 2,5% pour la version SR.

Lors de notre expérience, la plupart des vendeurs nous a incité à opter pour un modèle automatique dont le taux d’intérêt était inférieur, mais dont le prix était plus élevé.

«Quand on monte de prix, le taux d’intérêt baisse », affirmait un vendeur chez Chevrolet lors de notre expérience au printemps.

De quoi changer passablement le montant des mensualités.

Chevrolet Spark LS 2019

Prix : 9995$

Taux intérêt : 5,49%

Transport et préparation : 1600$

Mitsubishi Mirage ES 2019

Prix : 10 998$

Taux d’intérêt : 0%

Transport et préparation : 1575$

Nissan Micra S 2019

Prix : 10 488$

Taux d’intérêt : 5,69%

Transport et préparation : 1670$

Attention aux frais de préparation

Qu’il s’agisse d’une voiture à 11 000 $ ou à 50 000 $, les frais de transports et préparation sont souvent les mêmes. Et ils gonflent, eux aussi, la facture.

Ces frais varient entre 1575$ dans le cas de la Mirage et 1670$ pour ce qui est de la Nissan Micra. À cela, il faut additionner les taxes.

À cet effet, l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur stipule notamment que « le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. »

Quant à l’Office de la protection du consommateur, il précise que « le prix annoncé doit entre autres comprendre : les frais de transport, de préparation et de livraison d’une automobile neuve; les frais pour la

Les sous-compactes délaissées

Le segment des voitures sous-compactes est de plus en plus mis de côté par les constructeurs, qui observent une chute des ventes ces dernières années. De nombreux modèles sont récemment disparus comme la Mazda2, la Chevrolet Sonic, la Ford Fiesta ou la Nissan Versa Note.

Cette chute se confirme chez de nombreux manufacturiers. En 2015, Nissan a vendu près de 12 000 Micra au Canada contre 4400 en 2018. Du côté de Mitsubishi, on a atteint un sommet en 2014 avec environ 4000 Mirage vendues contre 1570 l'an dernier.