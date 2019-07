Total coup de foudre

Il trouvait qu’elle chantait bien. Le réalisateur Patrick Donovan a donc contacté la chanteuse Paméla Lajoie dans les Laurentides et l’a invitée à venir le rejoindre dans son studio à Québec. Ce fut le coup de foudre. Artistique et amoureux.

Couple sur la scène et dans la vie, Donovan et Lajoie se fréquentent depuis six ans et forment le duo électro-pop Kingdom Street depuis 2016.