Tour de l’Abitibi: les Américains poursuivent leur domination

Pour la deuxième fois en autant d’étapes, c’est un représentant de l’équipe nationale des États-Unis qui a été le premier à franchir la ligne d’arrivée, mercredi, au Tour de l’Abitibi.

Après avoir vu son coéquipier Michael Garrison triompher la veille, Lucas Bourgoyne a connu le bonheur de la victoire. Il s’est ainsi emparé du maillot orange du meilleur sprinteur, alors que Garrison a conservé son maillot brun de meneur au classement. Ce dernier a mené la charge dans le peloton, mais n’a pas été en mesure de rattraper l’échappée.

Dans le sprint final, le vainqueur de l’épreuve de 136,9 kilomètres entre Amos et Rouyn-Noranda a devancé son coéquipier Luke Lamperti et Ethan Craine (Team Californie) par deux secondes. Ces derniers ont respectivement pris les deuxième et troisième rangs.

Terminant quatrième, Sean Richardson (Cycling BC) a été le meilleur Canadien. Le meilleur Québécois a été Félix-Olivier Moreau (Canada). Le cycliste de Saint-Ferréol-les-Neiges a fini la course 10 secondes après le gagnant, ce qui lui a conféré le douzième rang.

Les 97 participants de la 51e édition du Tour de l’Abitibi ont rendez-vous, jeudi, pour un contre-la-montre individuel de 9,6 kilomètres, qui se déroulera dans la municipalité de Rouyn-Noranda.