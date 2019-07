Le Real Madrid à Montréal: un club mythique depuis plus de 60 ans

Le Real Madrid est l’un des clubs de soccer le plus connus de la planète et ce n’est pas pour rien. L’institution madrilène, fondée en 1902, a remporté pratiquement toutes les compétitions possibles pour un club de foot européen. Sa domination est telle que la FIFA lui a même décerné le titre honorifique de plus grand club du 20e siècle.

Madrid s’installe au sommet de la pyramide foot au cours des années 1950 sous la direction de Santiago Bernabeu, dont on finira par donner le nom au stade qui accueille l’équipe. Sous sa gouverne, le club remporte les cinq premières éditions de la Coupe d’Europe des clubs champions, qui deviendra la Ligue des champions de l’UEFA.

Le club domine évidemment la Liga espagnole avec un record de 33 titres. Il a de plus gagné la Ligue des champions à 13 reprises, dont trois fois de suite récemment, entre 2015 et 2018. Il a également remporté quatre fois la Coupe du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018).

Le Real Madrid c’est une histoire, c’est une légende et c’est aussi une volonté très claire de recruter les meilleurs joueurs disponibles sur la planète foot. C’est donc une tradition d’excellence.