Une portion du Nord pourrait être ouverte à l’industrie

De cet immense territoire représentant plus du tiers du Québec, 20 % seraient constitués d’aires protégées et 30 % réservés à « des fins autres qu’industrielles », peut-on lire dans le document.

« On dispose de plus en plus de preuves démontrant qu’il est urgent de protéger la moitié de la planète et qu’il est possible de le faire », souligne la SNAP dans son rapport, où elle fait 10 recommandations. L’organisme exhorte entre autres Ottawa à protéger 30 % des eaux intérieures et du territoire terrestre au pays d’ici 2030.