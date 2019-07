Unis TV: Marina Bastarache cuisinera dans les écoles

Marina Bastarache visitera des brigades de jeunes cuisiniers dans les écoles secondaires, accompagnée de chefs réputés, dans la nouvelle série Jeunes chefs en mission, que diffusera la chaîne Unis TV en janvier 2020.

Aux côtés, tour à tour, de Bob le chef, Danny St-Pierre, Félipé St-Laurent, Geneviève Everell, Caroline McCann et Ian Perreault, l’ex-animatrice de Code F, OD+ en direct et Célibataires et nus se rendra dans 13 différents établissements scolaires du Canada pour lancer un défi aux étudiants, celui de concocter un repas pour une cause sociale qui leur tient à cœur.

Il pourrait s’agir, par exemple, d’organiser un souper spaghetti pour amasser des fonds, ou de récupérer les dernières récoltes et en faire des conserves pour les banques alimentaires.

Les tournages de Jeunes chefs en mission ont débuté au début juin et se poursuivront à l’automne, à la rentrée des classes. Le concept s’inspire du programme des Brigades Culinaires instauré par la Tablée des Chefs dans plus de 200 écoles secondaires au pays et est produit par la boîte B-612.