BOISVERT (née ROY), Juliette



À Montréal, le mercredi 17 juillet, à l'âge de, est décédée Juliette Roy, veuve de Roland Boisvert.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h, le matin des funérailles dès 8h30. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Denis (454, Av. Laurier Est, Montréal, Qc - face au Métro Laurier) le samedi 20 juillet à 10h. L'inhumation aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.