TREMBLAY, Jean-Denis, p.m.é.



M. l'abbé Jean-Denis Tremblay, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 9 juillet 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois.Né à Sherbrooke le 24 décembre 1929, il était le fils de Wilfrid Tremblay et d'Yvette Ruel. Il a fait ses études secondaires au Séminaire de Sherbrooke et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Etrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 3 juillet 1955, il est parti pour les Philippines le 31 octobre 1956, où il travailla comme missionnaire jusqu'en 1998. Il oeuvra aussi à Hong Kong de 1998 à 2010. Au Canada, il a fait du ministère chez les Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception de 2010 jusqu'à son décès.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Gilles, Claude (Louise Monday), Jacques (Huguette Tremblay), Luc et Paul-André (Lucie Lapointe), ses soeurs Monique et Claire, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la:SOCIÉTÉ DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES180 PLACE JUGE-DESNOYERS, LAVAL (Pont-Viau), H7G 1A4vendredi le 19 juillet 2019, à 19h30. Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu samedi le 20 juillet 2019 à 14h, suivies de l'inhumation.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.