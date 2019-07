MARTIN, Richard



À Laval, le 15 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Richard Martin, époux de Mme Monique Legendre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants France, Carole, Stéphane, Pascal, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur et sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi le 20 juillet 2019 de 11 h 00 à 15 h 30 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu à 15 h 30 en la chapelle de la résidence funéraire.L'inhumation aura lieu lundi le 22 juillet à 10 h au Cimetière St-Vincent-de-Paul, 3503 Boulevard Lévesque E, Laval Qc H7E 2P8.