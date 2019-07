Agenda du week-end

La Féria de Montréal

Samedi, de midi à 3 h du matin, les nostalgiques des férias du sud-ouest de la France pourront se détendre et s’amuser dans une ambiance de fête : artisans, stands, animations, féria familiale, spectacles, soirée DJ. Ça se passe au Théâtre Paradoxe (5959, boulevard Monk). Une navette fera la liaison entre la station Berri-UQAM et le théâtre. On s’habille en rouge et blanc. Tarif : 20 $. Places limitées, on réserve.