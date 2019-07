CORBASCIO, Lucia "Lia" (née Golino)





C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès soudain de Lucia "Lia" Golino Corbascio à Halifax, Nouvelle-Écosse, le 10 juillet 2019.Née le 18 août 1928 à Floridia, en Italie, Lucia était l'aînée de 5 filles nées de Concetta Rizza.et Francesco Golino.Lucia, ou "Lia" comme elle était connue par beaucoup a rejoint ses bien-aimés époux et fils : Lionello Corbascio (20 novembre 1922 - 13 octobre 1994) et Stefano "Steve" Corbascio (25 juin 1955 - 31 mai 2001."Lia" laisse dans le deuil sa fille Alba (Knut Lonningdal), son petit-fils Erik Corbascio Lonningdal et ses 3 soeurs, Yolanda, Marisa et Quintina.Peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'enseignement dans son pays d'origine, Lucia immigra à Montréal en décembre 1951.Elle a immédiatement commencé à travailler dans l'industrie manufacturière du vêtement apprenant tout ce qu'elle pouvait dans le domaine. Au fur et à mesure que ses connaissances et ses compétences augmentaient, Lucia commença à créer de belles robes pour les petites filles et à enseigner aux nouveaux arrivants au Canada comment coudre afin qu'ils puissent trouver un emploi dans une industrie qui à l'époque était en pleine expansion.Avec le soutien et les encouragements de son époux Lionello et ses clients fidèles, Lucia a commencé sa propre entreprise en 1960 qu'elle a appelé "Créations Lia Ltée.", opérant dans la région de la Petite Italie à Montréal et faisant d'elle l'une des premières femmes chefs d'entreprise de cette époque.Doué d'un vif intérêt pour la mode et une forte compréhension du style, Lucia est devenue connue dans la communauté comme "Mme Lia". Au fur et à mesure que son entreprise grandissait, Lia commença à se concentrer sur la création et la conception de belles tenues pour les femmes de toutes âges et éventuellement se spécialisant dans le marché de la robe de mariée et tout ce qui concerne les mariées.La passion de Lia pour la mode, la créativité et son dévouement envers ses clients ont inspiré de nombreuses tenues uniques en son genre ainsi lui permettant de se démarquer et de briller en reflétant la personnalité, la beauté et le style unique de chacun de ses clients.La famille souhaite remercier le personnel d'Arborstone Enhanced Care - Unité de traitement de la démence - pour ses soins attentionnés et professionnels à Lia pendant son court séjour avec eux.Au lieu de fleurs vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à l'un des organismes suivants : Association canadienne pour la santé mentale, Recherche Alzheimer, La Fondation des maladies du coeur ou un groupe de charité de votre choix.Les visites auront lieu au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos, 1255, avenue Beaumont, Mont-Royal QC, H3P 2H2le dimanche 21 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h puis le lundi 22 juillet 2019 de 9h à 9h30.Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800 avenue Henri-Julien, Montréal, H2S 2V4 à 10h suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.