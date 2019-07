Chris Sale retrouve la forme face aux Blue Jays

Chris Sale a retrouvé sa touche jeudi après-midi, au Fenway Park, contre les Blue Jays de Toronto. En effet, le lanceur des Red Sox de Boston a livré une grande performance dans la victoire de 5 à 0 des siens face à la formation canadienne.

Le gaucher n’a alloué que deux coups sûrs et deux buts sur balles en six manches, en plus de retirer 12 frappeurs sur des prises. Ce gain arrive à point pour Sale (4-9), qui connaît jusqu’ici une saison difficile. À ses derniers départs précédents, l’Américain de 30 ans avait présenté une fiche de 0-2 et une moyenne de points mérités de 8,27. Cette victoire contre les Jays est d’ailleurs sa première à domicile depuis le 11 juillet 2018.

Sur le plan offensif, Rafael Devers a propulsé les Red Sox avec un circuit de trois points en cinquième manche. Plus tôt durant le même tour au bâton, Sandy Leon avait donné les devants à l’équipe locale en poussant Sam Travis au marbre à l’aide d’un simple.

Mookie Betts a complété le travail pour la formation du Massachusetts en claquant une longue balle en solo, sa 14e de la saison, en septième manche.

La défaite a été portée à la fiche de Thomas Pannone (2-4), qui a accordé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Après avoir perdu trois des quatre matchs de la série contre les Red Sox, les Blue Jays entreprendront vendredi une série de trois parties contre les Tigers à Detroit.