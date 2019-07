LAURENDEAU, Rolland



À Montréal, le 11 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Rolland Laurendeau, époux de Mme Juliette Chabot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Sylvie Mercier), Jacques (Deborah Santoro) et Renée, ses petits-enfants : Maxime, Pascal, Éric, Charles-Louis, Rose-Lune, Lys-Ondray et Violette-Katrine et conjoints, ses arrière-petits-enfants : Lia, Kayson, Avery-Anne, Morgan Skye, Mayson, Maurice, Armand et Félix ainsi que de nombreux amis.Propriétaire des "Enseignes François", il a été longtemps entraîneur de hockey pour les organisations Immaculée Con-ception, Centre Communautaire de l'est et des Jeunes sportifs de Hochelaga.Il sera exposé le samedi 20 juillet de 9h00 à 10h45 à l'église Ste-Jeanne D'Arc (2295 rue De Chambly). Les funérailles seront célébrées à 11h, suivies de l'inhumation au Repos Saint-François d'Assise.