Des formules pour tous les goûts

Le camping gagne en popularité au Québec alors que plusieurs autres loisirs voient leur nombre d’adeptes diminuer. L’éventail de possibilités qui s’offrent aux campeurs est certainement une des raisons qui expliquent cette montée dans les habitudes des gens.

« Le camping constitue la solution idéale pour le budget familial, affirme le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. En plus de coûter moins cher que l’hôtel, un séjour en camping offre la possibilité de préparer ses propres repas, ce qui constitue une économie appréciable. »

Le camping, c’est la meilleure façon de découvrir la flore et la faune qui nous entourent. Avec le temps, plusieurs terrains de camping sont devenus de véritables villages-

vacances pour familles, en offrant une multitude d’activités pour tous les goûts. Avec les terrains de jeux, sports, plages, piscines, jeux d’eau, sentiers de randonnée, pistes cyclables, minigolfs ou cinéma en plein air, tout le monde y trouve son compte. Pour les gens qui campent avec de jeunes enfants, sur le site de Camping Québec, on vous donne six astuces. Pour les connaître, il vous suffit de vous rendre sur internet, à l’adresse suivante : www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/trucs-et-conseils/organiser-son-sejour/astuces-campings-enfants.

CAMPER EN SEMAINE

Pour les campeurs qui sont à la recherche de plus de tranquillité lorsqu’ils pratiquent leur activité, la meilleure solution, autant que faire se peut, c’est de camper en semaine. Pour ce faire, il est préférable de réserver votre séjour de camping du dimanche soir au vendredi matin.

Plusieurs campings offrent des prix réduits durant cette période et même des promotions uniques. C’est la meilleure façon de fuir les foules et de trouver la vraie vie en nature que plusieurs recherchent en camping, tout en bénéficiant de services intéressants. Un des meilleurs outils pour tout savoir sur cette façon de camper, c’est d’utiliser l’application Go Camping Québec. Toutes les possibilités qui s’offrent à vous y sont présentées.

Un autre point important qui milite en faveur du camping en semaine, c’est l’accès à de nombreuses activités, que ce soit sur le terrain même ou encore aux alentours, qui est beaucoup plus facile.

TENTES ET PRÊT-À-CAMPER

Il y a toujours des gens pour qui le camping se fait uniquement sous la tente. C’est dans cet esprit que 69 propriétaires de terrains de camping ont décidé de réserver leurs sites uniquement aux campeurs en tente. Ces terrains de camping sont pour la plupart caractérisés par leur ambiance plus rustique et par une offre de services réduite. Avant de vous lancer dans l’aventure, prenez bien le temps de préparer votre séjour. Il est bon de s’informer sur les services offerts sur le terrain choisi. Par exemple, il faut savoir que l’eau potable courante n’est accessible que dans environ la moitié des terrains pour tentes seulement. Les réseaux cellulaires et l’accès internet sont souvent limités à plusieurs endroits en raison de l’environnement des sites qui sont souvent boisés, montagneux et à l’écart des grands centres urbains. Pour découvrir la liste de ces campings pour tentes seulement, rendez-vous à www.campingquebec.com/fr/trouver-un-camping/?ct=TentOnly.

Plus de la moitié des terrains de camping offrent des formules de prêt-à-camper ou encore la location de chalets.

Le prêt-à-camper, c’est la façon idéale pour les gens qui sont à la recherche d’un minimum de confort, sans avoir à acheter tout le matériel nécessaire et le transporter. C’est aussi une façon pour bien des gens de s’initier au camping ou encore un moyen de vivre la nature québécoise pour les touristes étrangers. Cette formule peut prendre bien des formes comme offre de services avec des tentes, des caravanes, des yourtes ou des tipis et autres. Vous trouverez la liste des campings offrant ce type d’aventure en vous référant au Guide du camping au Québec édition 2019 ou encore en vous rendant sur le site www.campingquebec.com.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les moyens ou les formules qui manquent pour pratiquer le camping au Québec. À vous d’en profiter !