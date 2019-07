Épatez vos convives avec des kebabs de dindon et ananas

Épatez vos convives grâce à cette recette à la fois délicieuse, simple et santé qui fera de vous le roi incontesté du barbecue. Cet été, maniez le grill en cuisinant des plats originaux et essayez ces kebabs de dindon et ananas: ce sera un succès assuré. De plus, avec seulement 540 calories par portion, ce plat est une alternative santé, mais sans faire de compromis sur le côté gourmand et goûteux du barbecue. Il s’agit également d’une recette riche en vitamines C, B6 et B12 en plus d’être une bonne source de vitamine A, de choline, de magnésium, de zinc, de calcium et de fer.