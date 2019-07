Il faut 22 $/h pour s’offrir un logement décent de deux chambres au Canada

Pour s’offrir un logement de deux chambres au Canada, un travailleur doit gagner un salaire d’au moins 22 $/h, ou de 20,20 $/ h pour un appartement d’une chambre, selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publiée jeudi.

L’auteur de l’étude, David Macdonald, a cartographié l’accessibilité des logements dans 795 quartiers de 36 villes à travers le pays en calculant le salaire horaire nécessaire pour avoir un appartement, sans dépenser plus de 30 % de ses revenus. Il a également calculé le nombre d’heures qu’un employé payé au salaire minimum devrait travailler pour s’offrir un logement.

Les résultats révèlent qu’il n’y a seulement que dans 24 des quartiers étudiés qu’un travailleur à temps plein, avec un salaire minimum, peut louer un appartement avec deux chambres.

«Il n’y a pas de quartier dans les plus grandes villes du Canada où un travailleur travaillant au salaire minimum à temps plein pourrait se permettre un modeste appartement d’une ou deux chambres à coucher», note David Macdonald dans son étude. L’économiste recommande «d’augmenter le nombre de logements abordables pour régler le problème de l'abordabilité des loyers».

Vancouver et Toronto les moins abordables au pays

Les résultats indiquent qu’un Canadien ayant un salaire minimum et qui vit à Vancouver devrait travailler 112 heures par semaine pour s’offrir un appartement décent de deux chambres, tandis que le salaire moyen requis pour avoir ce type de logement est évalué à 35 $/h.

La ville de Toronto se trouve au deuxième rang des villes dont les loyers sont les moins abordables: une personne ayant un salaire minimum devrait travailler 96 heures par semaine pour s’offrir un deux chambres, ou bien avoir un salaire de 34 $/ h.

Les provinces dont les loyers sont les moins abordables sont la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta, où l’auteur estime qu’il faut un salaire de plus de 25 $/ h pour un logement de deux chambres. Dans les provinces de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba, le salaire nécessaire est évalué entre 20 $/ h et 25 $/ h.

Les provinces qui s’en sortent le mieux sont le Québec, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, où un travailleur doit gagner en moyenne entre 15 $/ h et 20 $/ h pour le même type d’appartement.

Au Québec, le salaire moyen nécessaire est évalué à 15,75 $/h, ou à un travail de 52 heures par semaine au salaire minimum.

Parmi les villes étudiées dans la province, on retrouve Québec (un salaire de 16 $/h ou bien 55 heures de travail au salaire minimum), Montréal (16 $/h ou 54 heures de travail), Gatineau (16 $/ h ou 53 heures de travail), Sherbrooke (12 $/h ou 41 heures de travail), Saguenay (12 $/h ou 39 heures) et Trois-Rivières (12 $/h ou 39 heures).