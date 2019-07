Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour

La Pédago

Le Festival Juste pour rire présente ce soir le spectacle La Pédago, animé par Julie Ringuette et Debbie Lynch White, à travers lequel l’ensemble des numéros proposés tourneront autour du riche univers de l’école. Ce sera l’occasion de se remémorer, avec humour et nostalgie, les nombreuses années de la vie passées dans une salle de classe. Le nom du prof le plus drôle du Québec sera également dévoilé ce soir.

Ce soir à 21h15 sur la scène La Capitale

Je sors

Spectacle

Socalled chante Di Frosh

Dans le cadre des spectacles du Conseil des arts de Montréal en tournée, Le chanteur Socalled accompagné du quatuor à cordes Warhold Dervish exploreront ce soir la culture musicale Yiddish. Au menu, des mélodies hassidiques et Klezmer, des chansons de l'Holocauste, d'Israël, du théâtre Yiddish ainsi que plusieurs chansons originales.

Ce soir à 19h30 au Théâtre de Verdure, 4020 avenue du Parc Lafontaine

Concert

Jordan Officer

Le guitariste de jazz Jordan Officer sera en concert ce soir dans le cadre des Zones musicales de Laval qui prenaient leur envol cette semaine. Sur scène, l’auteur-compositeur-interprète sera accompagné de Sage Reynolds à la basse et d'Alain Bergé à la batterie. Le groupe folk québécois The Johans assumera la première partie.

Ce soir à la Berge aux Quatre-Vents, à Laval

Humour

Gala des retraités

Présenté ce soir, le Gala des retraités laissera la place à 10 apprentis humoristes sélectionnés au sein des résidences du Groupe Maurice et qui tenteront, pour un soir seulement, de livrer un numéro d’humour. L’ensemble de ces humoristes d’un soir ont été formés par l’école National de l’humour.

Ce soir à 19h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Du cinéma, bien entendu!

Dans le cadre des Concerts populaires de Montréal, le spectacle Du cinéma, bien entendu! présentera certaines des trames sonores les plus iconiques du cinéma tout en diffusant sur un écran géant, en temps réel, les images des films correspondants. Pour l’occasion, c’est la maestro Lise Bellehumeur qui sera aux commandes de l’Orchestre du Septième Art.

Ce soir à 19h30 au Centre Pierre-Charbonneau, 3000 rue Viau

Cinéma

Buñuel après l’âge d’or

Récompensé au Festival international du film d'animation d'Annecy où il a obtenu la mention spéciale du jury et le prix de la meilleure musique, le film Buñuel après l’âge d’or dresse le portrait de Luis Buñuel, un réalisateur des années 1930, soudainement complètement déprimé après avoir tourné un long métrage qui fit scandale. Un film d’animation de 86 minutes réalisé par le cinéaste espagnol Salvador Simó.

Ce soir à 20h15 à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Je reste

Télé

Mission Apollo XI : Marcher sur la Lune

Dans le cadre du 50e anniversaire de la mission Apollo 11, ICI RDI et ICI Explora diffusent une série de documentaires et d’émissions spéciales en cette période qui marque les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la Lune.

Ce soir à 20h sur ICI RDI

Album

Purple Mountains

L’auteur-compositeur-interprète David Berman, qui a fait ses classes au sein du groupe Silver Jews, ressort cette année de son retrait de la scène musicale qui aura duré dix ans pour nous offrir l’album Purple Mountains. Un nouvel opus aux couleurs folk à travers lequel les textes sont toujours très riches, souvent mélancoliques.

Disponible depuis le 12 juillet

Livre

Philosopher à tout âge

Écrit par l’auteur François Galichet, le livre Philosopher à tout âge cherche à comprendre les mécanismes de la philosophie, ce qui se trouve en son cœur, de sorte à rendre sa pratique la plus accessible possible.

Disponible depuis le 17 juin