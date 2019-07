Joanie Gonthier s'ouvre sur son trouble anxieux

Lors d’un entretien avec le magazine Échos Vedettes, Joanie Gonthier s'est confiée sur son trouble anxieux après une période sombre et difficile.

Depuis son départ de la quotidienne Salut Bonjour en octobre 2018, l’ancienne présentatrice météo Joanie Gonthier a choisi de se ressourcer et de prioriser son bien-être avant tout.

La présentatrice avait quand même travaillé quatre longues années après de ses collègues matinaux et son départ soudain a suscité de vives réactions auprès des téléspectateurs.

«Les gens croyaient que je m’en allais travailler sur un autre projet, alors que je me lançais dans le vide. Ce qu’ils ignoraient, c’est qu’au fil des ans je n’avais jamais réussi à m’adapter à l’horaire matinal.»

Celle qui présentait la météo avait, en effet, plusieurs difficultés notamment sur le plan physique et mental.

«Je ne dormais pas bien et je faisais de l’anxiété chronique», a-t-elle confié au magazine.

Après son départ de l’équipe de Salut Bonjour, la jeune femme ressentait le besoin de s’occuper de son bien-être et de sa personne.

«[...] Lorsque j’ai passé le cap de la trentaine, j’étais loin d’être celle que je voulais être. Cet état de vulnérabilité affectait mon moral, ma joie de vivre ainsi que mon esprit créatif. Mon corps était brisé et je ne fonctionnais plus. J’ai donc pris l’hiver pour hiberner, consulter et prendre soin de moi.»

Et maintenant qu’elle se porte mieux, Joanie jongle entre la radio et son rôle de chroniqueuse à Sucré Salé qu’elle reprend depuis trois ans. Puis, sur le plan amoureux, la chroniqueuse partage sa vie avec Yannick Garon-Mondoux.

«Mon chum est caméraman, monteur et réalisateur, et il évolue dans le milieu corporatif. Il a toujours été là pour moi et il est l’amour de ma vie.»

La jeune femme de 31 ans n’envisage pas présentement d'avoir des enfants ou se marier.

Pour en savoir plus sur Joanie Gonthier, procurez-vous le magazine Échos Vedettes en kiosque ce jeudi.*