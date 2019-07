La légumineuse méconnue

« Dans les années 1970, chaque municipalité avait son festival. En 1974, le maire de l’époque, Fernand Plourde, avait décidé d’avoir le sien et de partir celui de la gourgane. Et comme il y avait un producteur bien établi dans le coin, c’était facile de pouvoir en faire la promotion.

Fière membre de la famille des légumineuses, la gourgane est une fève qui se consomme autant fraîche, séchée ou même gelée. Et non, ce n’est pas un haricot, contrairement à la croyance populaire.

La cosse de gourgane, qui peut parfois mesurer plus d’une dizaine de centimètres, ne peut être consommée. On ne mange que l’intérieur.

Il est bien sûr que son utilisation la plus populaire demeure à ce jour la soupe à la gourgane, composée de bouillon de poulet, d’orge perlé, de légumes, de lard et, bien sûr, de gourganes. Une véritable comfort soup ! Ajoutez-y un peu de bœuf, et le tour est joué, vous aurez une soupe-repas des plus nutritives. Cependant, il ne faut pas trop la dénaturer... Un classique demeure un classique.