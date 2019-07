Lagwagon sera à Envol et Macadam

Keith Kouna et Carotté font partie des têtes d’affiche d’Envol et Macadam qui se déroulera du 5 au 7 septembre à l’Îlot Fleurie.

La 24e édition de ce festival alternatif, qui se déroule sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency, accueillera aussi Joey Cape, Comeback Kid, Bigwig et la formation Field Day, qui regroupe des membres de Down by Law et Dog Nasty.

Joey Cape sera en vedette le jeudi à 21 h, Lagwagon le vendredi à 21 h 30 et les Subhumans le samedi à 21 h 30.

Le Québec sera aussi représenté, outre Keith Kouna, Mononc’ Serge et Carotté, avec Peer Pressure, Still Insane, A Tree at Last, La Purge et Distance Critique. Carotté, Keith Kouna et Mononc’ Serge défileront entre 17 h 30 et 20 h 30, le 7 septembre, sur la scène principale.

Les locaux

Plusieurs formations locales se produiront aussi au Scanner, à l’Anti, au Knock Out, à La Cuisine, à La Source de la Martinière et au District St-Joseph.

On retrouvera Hitch & Go, Scare, Late Night Munchies, Psomb, Palissade, Albatros, Margaret Tracteur, Inner Odyssey, Our Home in Space, Traps, Excuse Me Mister! et Saviors.