Luc De Larochellière lance le 10e Festif!

BAIE-SAINT-PAUL | Trente ans après la parution de l’album Amère America, Luc De Larochellière trouve que les choses n’ont pas beaucoup évolué. Et il en a fait la démonstration, jeudi, en ouverture du Festif! de Baie-Saint-Paul.

« Je vais vous ramener 30 ans en arrière et vous parler d’une époque différente où il y avait de l’injustice, de l’ignorance et des mensonges. Même en politique », a-t-il lancé, avec ironie, après l’interprétation de la pièce Les élections.

Et il a poursuivi avec L’entraîneur qui aborde l’intimidation. « Quelque chose dont on ne parle plus aujourd’hui », a-t-il ajouté, avec un soupçon de sarcasme.

Luc De Larochellière a ramené à la vie la formation qui l’a accompagné lors de la tournée qui a suivi la parution d’Amère America.

Une idée qui a fait surface lorsque l’auteur-compositeur-interprète et son équipe ont décidé de rééditer un album qui était introuvable depuis 15 ans. Il n’existait plus en CD, en vinyle ou en numérique.

« On pouvait seulement le trouver en cassette usagée dans des marchés aux puces », a-t-il lancé, faisant rire un public un peu plus vieux, rassemblé à la salle Multi de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix.

Un public différent de la masse de jeunes branchés qui ont assisté, en soirée, au triplé Les Louanges, Qualité Motel et ses invités, et Chroméo. Les gars de Qualité Motel ont tout de même fait un clin d’œil à Luc De Larochellière, lors de leur prestation, avec un court échantillonnage de Sauver mon âme. Amusant.

L’endroit n’était pas rempli au maximum de sa capacité, mais le public a savouré cette incursion dans cet opus qui a lancé la carrière de Luc De Larochellière, à 17 h.

Comme en 1989

Un spectacle identique à celui qu’il avait donné en 1989 au Club Soda à Montréal. L’auteur-compositeur-interprète retrouve le bassiste Yoland Houle, le batteur Sylvain Clavette, le claviériste et saxophoniste Gérard Cyr, le guitariste Marc Pérusse et les choristes Monique Paiement et Dominic Faure pour cette série de spectacles. Non, François Pérusse n’a pas fait d’apparition comme lors du Festival d’été à Québec.

« J’ai fait des recherches, je les ai tous retrouvés et ils ont tous accepté. Leur seule condition était de leur fournir le transport entre le CHSLD et la salle de spectacle », a-t-il fait savoir en riant.

En plus d’offrir de bons moments avec Chinatown Blues, La route est longue et une Amère America toujours efficace et d’interpréter, dans le désordre, l’intégrale de cet album, il a pigé dans Sauver mon âme, qui a suivi, avec Ma génération, Cash City, une superbe version d’Avenue Foch et la pièce titre.

Le trac du lendemain, offert en duo avec le claviériste Gérard Cyr, a été un très fort moment, tout comme Si fragile, avec des lignes d’harmonica soufflées par Marc Pérusse.

Excellente dans les sections plus calmes, la voix était parfois un peu enterrée dans les passages plus rythmés.

♦ Le Festif! se poursuit vendredi avec des prestations d’Ariane Moffatt, Safia Nolin, FouKi, Bears of Legend, les Vulgaires Machins et Gogol Bordello en tête d’affiche.