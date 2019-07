Ovechkin peut-il battre le record de buts de Gretzky?

895. C’est le nombre total de buts qui permettrait à Alexander Ovechkin de battre l’un des records que l’on considérait inatteignables il n’y a pas si longtemps.

La tâche s’annonce toutefois colossale.

L’as buteur des Capitals de Washington a jusqu’à maintenant inscrit 658 buts durant sa carrière de 14 saisons, dont une fût écourtée par le lock-out de 2012-2013. Il accuse ainsi un retard de 236 buts sur le record de 894 buts appartenant à Wayne Gretzky.

S’il espère battre le record du no 99, il devra continuer à faire scintiller la lumière rouge au même rythme que lors des six dernières années.

Celui qui aura 34 ans en septembre prochain devra maintenir une moyenne de 47 buts par année s’il souhaite atteindre le plateau convoité. Et ce, en considérant qu’il jouera au moins cinq autres saisons dans le circuit Bettman.

S’il réussit à évoluer dans la LNH jusqu’à ses 40 ans, c’est-à-dire six saisons de plus, la moyenne de buts par année nécessaire pour anéantir la marque de Gretzky baisse à 39.

À l’heure actuelle, le grand no 8 occupe le 13e rang de l’histoire de la LNH au chapitre des buts, à dix filets du 12e rang occupé par Luc Robitaille. S’il réussit à inscrire autant de buts que la saison dernière en 2019-2020, «Ovy» aura 709 buts à sa fiche, ce qui le fera grimper au 7e rang, tout juste devant Mike Gartner.

Un autre record à sa portée

Dans l’histoire de la LNH, Bossy et Wayne Gretzky se partagent le record avec neuf saisons de 50 buts ou plus. Ovechkin, arrive deuxième avec huit saisons d’au moins 50 réussites.

Il pourrait donc égaler et même battre ce record au cours des prochaines campagnes.

Depuis le début de la saison 2005-2006, le plateau des 50 filets a été atteint 21 fois, dont huit par Ovechkin. Il détient donc 38,1 % des saisons de 50 buts depuis la saison marquant son arrivée dans la LNH.

Qu’il réussisse ou non à battre ces deux records, Ovechkin doit être considéré comme le plus grand buteur de son époque et comme l’un des meilleurs francs-tireurs de l’histoire de la LNH.