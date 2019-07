[PHOTOS] Soirée Carte Blanche: convaincante Anne-Élisabeth Bossé

MONTRÉAL | On savait qu’elle était toute une comédienne. Elle est également une sacrée humoriste. C’est ce qu’Anne-Élisabeth Bossé a démontré en animant sa Soirée Carte Blanche au festival Juste pour rire, jeudi.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Elle avait déjà fait un tabac dans un numéro avec le barbu des Denis Drolet au Gala Les Olivier 2017 – Sébastien Dubé était d’ailleurs aussi de cette Carte Blanche d’un soir –, et elle sera du lot de nouveaux visages du «Bye Bye 2019», mais la brunette pince-sans-rire ne donne pas sa place dans le «stand-up» non plus.

Anne-Élisabeth l’a eue facile dès le départ, le public de la Salle Wilfrid-Pelletier l’ayant gratifiée d’une généreuse ovation dès qu’elle s’est pointée sur scène.

D’un sourire comblé, elle a utilisé la nervosité de cette première expérience de gala d’humour comme levier de son monologue d’ouverture.

«Pour moi, animer une Soirée Carte Blanche, c’était comme faire la roue, siffler avec deux doigts, avoir un dossier confidentiel chez Desjardins...», a-t-elle dépeint, précisant avoir ainsi dû apprendre un nouveau métier en six mois.

«Je suis une adulte, j’ai des ressources... Fait que j’ai appelé ma mère», a résumé celle qui s’est également délicieusement moquée de sa gentille irresponsabilité et de son rapport immature avec l’argent, et proposé une très drôle imitation de Caroline Néron.

Le clou de sa vignette d’entrée fut l’apparition de sa maman, à qui elle avait fait référence à quelques reprises dans les minutes précédentes.

Le retour de Louis-José

Sous le thème on ne peut plus simple de «Bossé et ses invités», Anne-Élisabeth avait convié des amis, ses coups de cœur comiques à s’amuser avec elle, jeudi.

Dommage que Dominic Paquet, pourtant si talentueux, se soit contenté de recycler sa tirade sur le calendrier, incluse dans son dernier spectacle solo, «Rien qu’s’une gosse!», lancé en... 2015. Heureusement, l’échange imaginaire fut livré avec énergie et a ravi l’assistance.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Vivant son baptême de gala Juste pour rire, Alexandre Forest a blagué sur son look androgyne et jasé avec grande délicatesse de transsexualité, avec une réponse enthousiaste du parterre.

Louis-José Houde – excellente prise pour Anne-Élisabeth, ce dernier n’ayant pas participé à une soirée du genre depuis sept ans – a évidemment été accueilli très bruyamment. Son analyse des relations avec les mamans monoparentales, entendue dans son spectacle «Préfère novembre», a fait mouche.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«C’est la meilleure "date" au monde! Elle a 72 heures à elle, elle s’en calvaire de tes émotions!» a décrété Houde au sujet de «la» mère monoparentale, les spectateurs pendus à ses lèvres.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Un hilarant sketch ayant comme prémisse un mariage raté a donné lieu à un dialogue truculent entre Anne-Élisabeth et une Katherine Levac jouant les niaises à souhait. Celle-ci a questionné sa collègue sur son métier de comédienne.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Je le savais que j’aurais dû demander à Pascale Bussières», a soupiré «Anne-Éli» devant le peu de talent d’actrice de son amie vêtue de rose. Louis-José Houde est revenu faire un saut sur les planches à la fin de la saynète, en habit et chapeau haut de forme.

D’abord salué timidement, Daniel Tirado s’est mérité un tonnerre d’applaudissements en badinant qu’il n’avait pas droit à la même réception que Louis-José Houde. Son discours sur les croix et le rapport à la religion, et un «enfant pédophile» de sa connaissance, entre autres, était impayable.

Guillaume Pineault, Julien Chidiac, Philippe Laprise et Sébastien Dubé devaient encore passer au micro au moment d’écrire ces lignes.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Les Soirées Carte Blanche de Juste pour rire se poursuivent vendredi (avec Adib Alkhalidey et Julien Lacroix) et samedi (avec Jay Du Temple).