Tensions à Oka: des Mohawks s’installent aux abords de la route 344

OKA | Des membres de la communauté mohawk de Kanesatake se sont installés jeudi sur le bord de la route 344, qui relie le territoire de Kanesatake et la municipalité d’Oka, dans les Laurentides.

En milieu de journée, quelques personnes se trouvaient en bordure de la route à la frontière entre les deux territoires, allumant un feu et activant des haut-parleurs qui diffusaient de la musique traditionnelle.

Une grande banderole indiquant «This has always been and always will be our land» («Ceci a toujours été et sera toujours nos terres») a aussi été déployée.

Un homme présent sur place a dit espérer une résolution pacifique des tensions entre les deux communautés.

Ce dernier n’a pas voulu se prononcer sur un éventuel blocage de la route, soulignant qu’il n’est qu’un seul membre de la communauté.

Les médias expulsés

Peu après 13 h 30, un homme visiblement remonté contre la présence des médias s’est présenté sur les lieux et, en criant très près des journalistes, leur a intimé de quitter les lieux et les a menacés de démolir leur véhicule.

Devant l’attitude plus qu’agressive de l’homme, les représentants de TVA Nouvelles et de CTV News n’ont eu d’autre choix que d'aller se poster plus loin.