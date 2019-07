Un Mont-Sainte-Anne électrique à la fin août

« Le vélo est un amplificateur. Si vous pédalez tranquillement, le moteur va donner un peu de puissance. Si vous pédalez plus fort, le moteur va être plus fort. Si vous ne pédalez pas, il n’y a aucune puissance qui est générée. Ça permet de faire une randonnée plus longtemps et d’aller plus loin et plus haut, mais au bout de la randonnée, vous serez aussi fatigué en ayant fait trois fois la distance que vous faites habituellement », explique Yan Vallée, spécialiste en vélo électrique chez le fabricant Specialized.