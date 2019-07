10 ans de Festif!

Il y a dix ans de cela, Clément Turgeon, le fondateur du festival le Festif! de Baie-Saint-Paul, a eu le courage de ses ambitions.

Âgé de 21 ans, étudiant à l’université, Turgeon, natif de Baie-Saint-Paul, n’avait plus le cœur aux études. Non. Son plus grand rêve ? Par le biais de la musique, attirer les gens vers son patelin. Et, par le fait même, y retourner lui aussi. En une semaine, me raconte-t-il, le Baie-Saint-Paulois a tout plaqué là pour fonder son festival !

La première édition a été modeste. Les Cowboys Fringants comme tête d’affiche. Environ 1800 personnes ont assisté à l’événement. Mais la graine était plantée. Le chemin parcouru depuis est impressionnant.

Contribuer à la vitalité de son patelin

Dix ans plus tard, on attend 40 000 visiteurs ! Le Festif! est devenu un élément important de la scène culturelle de la région. L’an dernier, plus de 38 000 personnes ont fréquenté l’événement, lequel a généré plus de 3,5 millions de dollars en retombées économiques.

À l’heure où l’on s’inquiète, trop souvent, de la dévitalisation des régions, de ces villages qui, tranquillement, voient les plus jeunes partir, l’engouement créé par le Festif! a plutôt eu l’effet inverse. Ce dont M. Turgeon est particulièrement fier.

Faire venir le monde à Baie-Saint-Paul : mission réussie !

En effet, l’intention de départ de Clément Turgeon était de créer un événement rassembleur, chez lui. Mission accomplie. L’analyse de fréquentation du festival montre que 74 % de la clientèle provient de l’extérieur de la région et que plus de 55 % sont de la tranche d’âge 18 à 35 ans.

Si on a longtemps visité Baie-Saint-Paul pour l’attrait de ses boutiques d’art et de son magnifique panorama, M. Turgeon fait remarquer qu’un événement comme le Festif! contribue à y ajouter une clientèle plus jeune, laquelle risque bien de continuer à fréquenter cette petite perle de la région de Charlevoix.