SCOPELLETI, Thérèse (Savoie)



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Thérèse Scopelleti, entourée de l'amour de sa famille, à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Frankie (Suzanne) et Maria (Michel), sa petite-fille Cassandra (Jean-François), son compagnon Giuseppe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 juillet entre 17h et 21h ainsi que le dimanche 21 juillet entre 14h et 21h au salon Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent.Le service funéraire sera célébré le lundi 22 juillet à 11h en l'Église St-Laurent, 805 avenue St-Croix, Ville St-Laurent.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada seraient appréciés.