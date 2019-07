Anglade a confié la gestion de son image à un courtier douteux

Une entreprise qu’il a fondée, Influence Orbis, a notamment reçu des mandats de la candidate à la course à la direction du Parti libéral Dominique Anglade.

Selon M. Lindor, Influence Orbis a réalisé des vidéos pour la candidate, en plus de gérer son image sur internet et les réseaux sociaux.

« On s’est occupé du branding, du site web. On a fait de la création, principalement vidéo. On fait aussi de la gestion : les médias sociaux, Instagram. Un peu de Facebook. »