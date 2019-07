Bébé à Révolution

« On n’a pas chômé depuis sa naissance ! On a tourné la moitié de la deuxième saison de Révolution, et l’équipe a tellement été merveilleuse. Ils ont ­changé ma loge en chambre de bébé pour que Billie puisse me suivre partout », ­raconte-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge de la ­première du spectacle­ Joyeux Calvaire du Cirque du Soleil, à Trois-Rivières.