C’est le début des vacances de la construction!

L’heure des vacances a sonné pour des milliers de travailleurs de la construction. C'est quelque 165 000 travailleurs qui vont mettre la plupart des chantiers du Québec en veilleuse pour les deux prochaines semaines.

Pour leurs vacances annuelles, ces travailleurs vont se partager un butin de près de 448 M$.

Des vacances au Québec

Près de six Québécois sur 10 ont l’intention de passer leurs vacances au Québec, selon le sondage annuel de CAA-Québec sur les intentions de vacances.

La Capitale-Nationale, la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean figurent parmi les destinations de choix.

Avec les déplacements nombreux des vacanciers sur le territoire québécois, les policiers seront aux aguets.

«Afin d’encourager l’ensemble des citoyens à faire preuve de prudence et à adopter des comportements sécuritaires lors du long congé des vacances de la construction, la Sûreté du Québec mobilisera ses policiers sur les routes, sentiers et plans d’eau du territoire entre le 19 juillet et le 4 août», a indiqué la SQ dans un communiqué.

L'Europe demeure aussi une destination estivale prisée par de nombreux Québécois, selon un sondage Léger réalisé plus tôt cette année pour CAA-Québec.

États-Unis

Les vacances aux États-Unis sont également privilégiées, mais par seulement 10% des sondés.

Les Québécois seront donc nombreux à partir aux États-Unis pendant les vacances de la construction... et tout aussi nombreux à passer aux douanes.

Avec le début des vacances, le temps d’attente peut parfois s’allonger avant de pouvoir traverser la frontière avec les États-Unis.

Pour connaître les temps d’attente aux postes frontaliers situés au Québec, cliquez ici .

Routes à éviter

Bien que les chantiers de construction soient en pause pour les deux prochaines semaines, de nombreuses artères seront à éviter.

Pour connaître les routes à éviter cette fin de semaine, consultez notre article.