Desjardins: toutes les lettres envoyées aux particuliers et aux entreprises

Près d’un mois après l’annonce de la fuite de renseignements personnels de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins, l'institution financière a annoncé aujourd'hui que toutes les lettres aux particuliers et aux entreprises touchés avaient été expédiées.

• À lire aussi: Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'accusations de déposées?

De plus, selon Desjardins, 412 000 membres particuliers se sont inscrits à ce jour auprès d'Equifax pour bénéficier de leur service de surveillance du dossier de crédit et d’assurance de 50 000$, soit 112 000 de plus que vendredi dernier.

Desjardins a tenu à rassurer ses membres en indiquant qu’elle n’avait pas «constaté de hausse récente de la fraude». Toutefois la coopérative refuse toujours de fournir des données.

Le délai moyen de réponse chez Desjardins pour accéder à la ligne consacrée à la fuite de données personnelles était, en date de jeudi, de 4,4 minutes, une amélioration par rapport au moment du lancement du service.

Desjardins a également commencé le déploiement progressif d'un formulaire d'inscription simplifié, en mode autonome. Il est disponible sur sa plateforme AccèsD et son application mobile.

Lundi, le Mouvement Desjardins a annoncé que tous ses membres, particuliers et entreprises, sont maintenant couverts par une nouvelle assurance contre le vol d’identité, et ce, sans avoir à s’inscrire.

«Aujourd'hui, nous lançons un message à tous nos membres, a déclaré en conférence de presse le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, afin de rassurer les clients de la coopérative qui a été victime d’une fuite de données personnelles massive au cours des derniers mois. Soyez tranquilles, votre coopérative financière vous protège. [Si] vous êtes victimes d'une fraude, d'un vol d'identité, appelez-nous. Desjardins répondra présent, et nous continuerons de vous accompagner comme nous l'avons toujours fait.»

La nouvelle assurance porte le nom de Protection membres Desjardins.