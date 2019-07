Je sors, je reste - Week-end du 19 au 21 juillet 2019

Coup de cœur

CINÉMA : Le Roi lion

C’est enfin le moment tant attendu : la sortie de la nouvelle version du film de Walt Disney Le Roi lion, réalisé par Jon Favreau. On se transporte au cœur de la savane africaine où l’héritier du roi de la jungle, Simba, est né. Ce dernier idolâtre son père Mufasa, qui lui enseigne les rudiments du royaume. Ce nouveau long métrage animé est un tour de force technologique de photo réalisme, où l’on a vraiment l’impression que les paysages et les animaux sont véritables. De plus, on adore les voix des vedettes, telles que Seth Rogen en Pumbaa ou encore Beyoncé en Nala. *Sorti en salle le 19 juillet

Je sors

HUMOUR

Le Lineup Parisien 2 de Fary

Le Toto Inc et Jpmadeit présentent la deuxième édition du Lineup Parisien de Fary. L’humoriste vedette fera venir sur scène plusieurs grosses pointures, tels que Fadily Camara, Ahmed Sparrow, Panayotis, Lenny M’Buga, Paul Mirabel et Hakim Jemili. La diversité et les stand-ups sont au rendez-vous! *Ce soir à partir de 17h à l’Olympia – 1004 Rue Sainte-Catherine Est

CINÉMA

Casque d’Or

Dans le cadre de la cinquième édition du festival Film Noir au Canal, on présente ce dimanche le long métrage de Jacques Becker, Casque d’Or. L’événement débutera en musique avec le Ukulélé Club de Montréal et Guillaume Lafleur, directeur de la programmation de la Cinémathèque québécoise, sera sur place pour présenter le film, qui se déroule dans le milieu de la contrebande à Paris à la Belle Époque. D’ailleurs, le drame met en vedette Simone Signoret, Serge Reggiani et Claude Dauphin.

*Dimanche soir à 20h45 au Square Saint-Patrick– à l'angle des rues Wellington et Saint-Patrick

ÉVÉNEMENT

La Féria

S’inspirant des férias du Sud-Ouest de la France, la septième Féria de Montréal prend place demain pour une célébration haut en couleurs. L’an dernier, on inscrivait plus de 1000 festoyeurs, une trentaine de bénévoles et près de 60 artistes. Le coup d’envoi sera lancé demain, pour une autre féria où les Montréalais pourront se vêtir d’une tenue traditionnelle rouge et blanche et d’un foulard blanc qui sera fourni à l’entrée. Au programme : prestation de Banda Loca, performances d’artistes burlesques, danse de flamenco et de samba brésilienne, et un DJ qui vous fera danser jusqu’aux petites heures du matin.

* Demain à 18h au Théâtre Paradoxe – 5959 Boulevard Monk

MUSIQUE

Dômesicle – Soirée Naff

Rendez-vous à tous les samedis de l’été à la Satosphère, qui propose, jusqu’au 17 août prochain, des soirées électro immersives. En collaboration avec des DJs montréalais, les participants sont invités dans un environnement de 360 degrés, unique en son genre. Demain, les amateurs de musique sont attendus à la Soirée Naff, où la culture rave se mélange de sonorités jungle et de soul modifié. Les trois artistes DJs mixeront côte à côte ensemble en se renvoyant la balle. *Demain à partir de 22h à la Satosphère- 1201 boulevard Saint-Laurent

HUMOUR

Le Clone est triste

Se rendre compte que notre existence sur la Terre, n’est que d’être celui du clone de quelqu’un d’autre peut être traumatisant. C’est ce qui arrive à Gilles Douillette dans la pièce Le Clone est triste. On nous transporte à la fin du 21e siècle, où les baby-boomers ont disparu et que les derniers spécimens de cette génération ont été expédiés sur la Lune par l’ONU. Le monde moderne se transforme et la peur du clonage grandit. Toutefois, le jour où Gilles Douillette se rend compte qu’il est clone, son univers se chamboule et il cherche à savoir qui est son alter-ego... * Ce soir et demain à 20h au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts – 175 Rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

DVD

Breakthrough

19 janvier 2015. Missouri. Le jeune John Smith tombe dans le lac gelé. Dans les minutes qui suivent, il est déclaré cliniquement mort pendant quarante-cinq minutes. Malgré les efforts des secouristes, le garçon de 14 ans demeure inconscient dans l'eau glaciale pendant quinze minutes, avant d'être transporté à l'hôpital. À son chevet, sa mère très croyante, entame une série de prières... Quarante-cinq minutes plus tard, John reprend vie. *Sorti le 16 juillet

LIVRE

Charles Manson par lui-même

Le terrorisant Charles Manson, le meurtrier en série des années 60, rencontre en prison Nuel Emmons. Ce dernier, devenu photojournaliste en 1979, va recontacter son ancien compagnon de cellule et lui propose des entretiens. Emmons débute donc une autobiographique où Manson se confie dans les moindres détails. Ces écrits décrits à la première personne est la seule version jamais livrée par le criminel. *Sorti le 17 juin

TÉLÉ

Kidnappée par mon oncle

Dans ce documentaire, on suit l’histoire incroyable de Hanna Anderson, 16 ans, de San Diego. Le 3 août 2013, elle est victime d’un enlèvement. Le lendemain, les policiers découvrent les corps de sa mère et de son frère dans la maison incendiée d’un certain James DiMaggio. Les autorités se lancent dans une enquête sans lendemain, afin de retrouver l’adolescente et son kidnappeur, avant qu’il ne soit trop tard.

*Ce soir à 20h sur les ondes d’Investigation