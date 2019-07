Kim Thúy initiera des rencontres à ARTV

MONTRÉAL | L’auteure Kim Thúy aura son émission de rencontres et d’échanges sur la chaîne ARTV, l’hiver prochain.

Dans La table de Kim, un rendez-vous en six épisodes d’une heure produits par KOTV, des invités issus de cultures et de milieux différents se réuniront, comme l’indique le titre, à la table de Kim Thúy, dans sa maison, autour de plats parfumés.

On nous promet des discussions inspirantes et créatrices de découvertes, imprégnées de la curiosité de Kim Thúy et de son humanité.

«Tout m’intéresse : les carnets d’écriture d’Émile Nelligan, les secrets, les exploits de nos chercheurs en passant par la différence du goût du sancho selon sa saison de cueillette. Au-delà de ces connaissances, mon ultime plaisir est de réunir chez moi des humains passionnés qui me font voir le monde différemment. Être le trait d’union pour ces invités qui se connaissent peu ou pas est un privilège. Ces moments avec eux autour de ma table sont toujours enrichissants et précieux. Alors, comment ne pas les partager avec vous?», a commenté Kim Thúy dans un communiqué, pour décrire sa nouvelle émission.

Originaire du Vietnam et vivant au Québec depuis l’enfance, Kim Thúy jouit maintenant d’une réputation internationale. L’an dernier, l’écrivaine a même été en lice pour le prix Nobel alternatif de littérature, aux côtés des pointures mondiales Maryse Condé (Guadeloupe), Haruki Murakami (Japon) et Neil Gaiman (Angleterre).