La vie à deux

Les paroles de cette femme de 70 ans qui racontait avoir soumis son mari à une thérapie pour parvenir à aimer faire l’amour avec lui me pose problème. Si les femmes, arrivées à un certain âge, sont si nombreuses à ne plus être intéressées à s’écartiller au moindre sifflement de leur mari, ce n’est pas juste parce qu’elles ont toutes des maris inaptes à l’emploi pour les baiser. Elles ont tout simplement la libido dans les talons, pendant que leur étalon a toujours le talon plein à ras bord, prêt à la décharge. La grosse différence, c’est que les femmes font l’amour par amour de cœur, alors que les hommes le font par amour du cul. Il est normal après un certain temps, qu’une femme qui se respecte, refuse de faire la chose juste pour plaire à son homme, qui bien souvent l’ignore le reste de la journée.

Ginette

Votre commentaire vaut pour les hommes autant que pour les femmes. Car je dois souligner qu’ils sont de plus en plus nombreux ceux qui m’écrivent parce qu’ils ont envie de vivre leur sexualité autrement que par l’unique génitalité.