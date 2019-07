Découvrez quel est le véhicule le plus populaire dans votre ville

Vous avez l’impression de croiser de plus en plus de gros chars? Vous ne rêvez pas. Les pick-up, mais aussi les VUS et les vieux bazous s’imposent davantage sur les routes du Québec, alors que le transport routier y est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre.

Depuis 2011, 622 000 véhicules de plus roulent sur nos routes, une augmentation de 10,4 %, révèle une analyse de notre Bureau d’enquête à partir des données de la Société de l’assurance automobile du Québec sur les véhicules en circulation. L’augmentation de la population n’explique pas à elle seule cette hausse. Selon André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), cela témoigne de l’étalement urbain. D’ailleurs, les plus fortes hausses se trouvent dans les banlieues de Montréal et de Québec (MRC de Mirabel + 36 % et MRC La Jacques Cartier + 22 %).

L’analyse permet aussi de constater que le Ford 150 est le 5e modèle le plus présent sur nos routes. Par rapport à 2011, on en compte environ 30 600 de plus, soit une augmentation de 30 %. La tendance n’est pas près de s’inverser puisqu’il est le modèle le plus vendu au Québec. Et sur les 137 700 F150 qui circulent, 90 % appartiennent à des hommes.

Le Québec n’est plus distinct

«Et il n’y a pas que le F150, tout ce qui s’appelle VUS est en train de supplanter la voiture», ajoute Gabriel Gélinas, chroniqueur automobile. En sept ans, le nombre de RAV4 a augmenté de 165 %, les CRV de 102 %, la Ford Escape de 67 %, la Nissan Rogue de 337 % et la Jeep Cherokee de 440 %.

«Les constructeurs vont répondre : on construit ça parce que c’est ce que les gens achètent, suggère M. Gélinas. Ford ou Chevrolet ont d’ailleurs abandonné des modèles de voitures au profit de nouveaux VUS. Cette tendance a commencé aux États-Unis et s’est propagée au Canada, mais aussi en Europe, en Chine, sans parler de la Russie.»

«Avant, le Québec se démarquait par le fait qu’on achetait des véhicules plus économiques qui consommaient moins, mais maintenant on a rejoint le peloton : on est de gros fans de pick-up et VUS», déplore M. Bélisle.

Malgré tout, ce sont les propriétaires de la Honda Civic qui sont encore, pour le moment, les plus nombreux au Québec. Et parmi le top 5 des modèles les plus immatriculés, on compte tout de même quatre compacts (voir ci-bas), mais leur nombre diminue depuis 2017.

Plus de vieilles minounes

Notre analyse démontre aussi un vieillissement du parc automobile : le nombre de voitures de huit ans et plus est passé de 40 % à 46 % depuis 2011.

«Lorsqu’on avait fait nos inspections, nos statistiques démontraient que 50 % des véhicules de huit ans et plus ne passeraient pas un test comme il en existe en Ontario, aux États-Unis et dans 81 pays dans le monde», explique M. Bélisle.

On compte 3 millions de vieilles voitures et on estime ainsi qu’il y a environ 1,5 million de bazous au Québec.

Pendant 10 ans, l’AQLPA gérait le programme «Faites de l’air!» de recyclage de bazous, qui polluent davantage. Mais en 2013, le gouvernement péquiste a choisi de ne pas reconduire leur financement.